«الأونروا»: 20% من أطفال قطاع غزة مصابون بالتهابات رئوية

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الأربعاء، إنّ أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة موجودون في مدينة رفح الفلسطينية «التي لا تستوعب أكثر من 250 ألفًا».

وأضاف «أبو حسنة»، في تصريح أوردته «القاهرة الإخبارية»، أنّ الفلسطينيين في قطاع غزة أصبحت أجسامهم أقل مناعة، بسبب سوء التغذية وهذا ما زاد من انتشار الأمراض، مشيرًا إلى أنَّ 20% من أطفال قطاع غزة مصابون بالتهابات رئوية، فيما جرى رصد انتشار سريع لالتهاب الكبد الوبائي.

ولفت «أبو حسنة» إلى أنّ المخطط الآن وما نراه أنَّه يتمّ الدفع بمعظم سكان قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، ما يعني من منطقة خان يونس إلى منطقة رفح الحدودية مع مصر.

وأشار إلى أنّ الحديث يجري حاليًا عن قرابة مليون و900 ألف نازح في منطقة قطاع غزة، منهم نحو مليون و200 ألف في 156 مدرسة تابعة للوكالة موزعة في مختلف المناطق.