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تطعيم 43600 مواطن بالدقهلية بلقاح التهاب الكبد الوبائي «بي»

كتب:

آية حسنين
11:01 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
صحة الدقهلية

صحة الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن تطعيم 43600 مواطنًا ضد التهاب الكبد الوبائي «بي»، وذلك ضمن برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية.

وأشار الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن التحصين جاء بناءً توجيهات محافظ الدقهلية، بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصةً الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، وخفض معدلات الإصابة به.

وأوضحت الدكتورة ريهام الهراس، مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بصحة الدقهلية، أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا باستكمال تطعيم عددٍ كبيرٍ من الفئات المستهدفة، ومنهم:

الوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي

أكدت الهراس، أنه في إطار حرص صحة الدقهلية على نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي «بي»، فقد نظمت الإدارة الشهر الماضي ندوات تثقيفية ببعض المنشآت الصحية.

وأشارت إلى أنه تم حصر طلبة التمريض، والمعهد الفني الصحي ببداية العام الدراسي 2023-2024؛ لتوفير اللقاح والبدء بتطعيمهم بسلسلة كاملة من اللقاح الكبدي الفيروسي «بي».

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بقلم آية حسنين