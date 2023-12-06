مصر تستعد لافتتاح مينائي «جرجوب» و«برنيس» الجديدين.. اجتماع ثنائي تأسيسي

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ ميناء جرجوب البحري، موضحة أنَّه التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كيلومترًا وعمق 17 كيلومترًا وساحات تداول 7 كيلومترات مربعة بمساحة كلية 10 كيلومترات، وجار إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 مترًا، إذ تمّ الإنتهاء من «إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 مترًا- إنشاء ارصفة البضائع العامة بطول 360 مترًا و670 مترًا - إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 مترًا».

وأضافت وزارة النقل، في تقرير لها، أنَّه تمّ الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر «200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة»، وتم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 مترًا بميناء برنيس البحري.

اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء جرجوب البحري

وفي سياق متصل، كشفت تفاصيل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء جرجوب البحري، موضحة أنَّه تمّ اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة التي يسهم بها كل من «الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40% - هيئة ميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%» واعتماد «تشكيل مجلس إدارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني».

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنَّ الشركة تعمل على تقديم ومزاولة كل الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والمكملة له، مؤكّدة أنَّ إنشاء هذه الشركة يأتي في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للدولة وتنمية إقليم مطروح، إذ سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري وحيث يدخل ميناء جرجوب ضمن الممر اللوجيستي «الإسكندرية/ جرجوب / السلوم».

اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء برنيس البحري

وأشارت إلى اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء برنيس البحري، إذ تمّ اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والذي يسهم بها كل من «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40% - الهيئة العامة لميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%» واعتماد «تشكيل مجلس إدارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني».