الطيار محمد عليان مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف الطيار محمد عليان للقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًا للطيار محمد موسى الذي تم تكليفه بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

محمد عليان مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «قابضة لمصر للطيران»

كان عليان يشغل عدة مناصب بالشركة آخرها مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.