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انطلاق فعاليات ندوة «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي» في جامعة عين شمس

كتب:

أحمد أبوضيف
12:27 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

افتتح الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، ندوة «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي»، في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

«نعم للمشاركة خليك إيجابي»

أكد الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، ضرورة أهمية المشاركة لطلاب جامعة عين شمس في هذا الاستحقاق الدستورى المهم، والنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لك دور عليك أن تفعله، وأن تعبر عن نفسك ولا تتخاذل.

يشارك بالندوة عددا من قيادات التنسيقية والجامعة، أبرزهم الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، وأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقدمتهم طارق الخولي عضو مجلس النواب، والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، و محمود بدر عضو مجلس النواب.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.