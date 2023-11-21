رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الدولي الـ11 لكلية الحاسبات والمعلومات

قال الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، إنّ علوم الحاسب أصبحت محورية لا غنى عنها في مختلف مجالات الحياة، وأن تطبيقاته استطاعت في غضون سنوات قلائل تغيير نمط وطبيعة الحياة اليومية بدءً من الاستخدامات البسيطة وصولا إلى الاندماج في مجالات الصناعة والطب والهندسة وغيرها من القطاعات الحيوية، التي تحدث تأثيرا كبيرا في تقدم المجتمعات ونهضة الدول.

و أضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال افتتاحه المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر الذي تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بعنوان «الحوسبة الذكية ونظم المعلومات»، أن ما يحدث من تطور في مجالات علوم الحاسب بشكل متسارع يدعو لضرورة التركيز المستمر على قطبي المخترعات والبحث العلمي والعوائد من الدمج بينهما بما يضمن استمرار عجلة التنمية.

تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل مستدام

ومن جانبها، ركزت الدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، على ضرورة تعزيز دور الحوسبة والذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل مستدام ، في ظل ما تشكله علوم الحاسب من محور رئيس في العصر الحديث، يعزز قدرات المجتمعات على الفهم وتحليل البيانات، ويقدم إمكانات هائلة تسهم في نهضة الأمم و تقدم الشعوب، لافتة إلى أنّ المؤتمر الذي تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بشكل سنوي ليس مجرد منصة لعرض ونشر الأبحاث فحسب، بل هو ملتقى علمي عالمي يجمع ألمع العقول في المجال من مختلف دول العالم من بينها اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، وغيرها من البلدان؛ لمناقشة وتبادل الخبرات والوقوف على الجديد والمستحدث.

وأشارت إلى أنّ أبرز ما يميز مؤتمر هذا العام هو وجود معرض يقام على هامش المؤتمر يضم عددا من كبريات الشركات الدولية العاملة في المجال، والتي توفر فرص التدريب والتوظيف للطلاب والخريجين بما يدعم فلسفة الكلية في دمج التعليم بالصناعة وربط البحث العلمي بسوق العمل.

محاور مؤتمر كلية الحاسبات والمعلومات

واستعرضت الدكتورة رشا إسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أبرز المحاور التي يناقشها المؤتمر هذا العام، إذ يناقش على مدار يومين متتاليين يضم 15 جلسة ما يزيد عن 83 بحثا في مجالات الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة، الروبوتات والأنظمة المدمجة، شبكات الحاسوب والطب الشرعي والأمن السيبراني، إنترنت الأشياء والبيئات الذكية والحوسبة ، علم البيانات واكتشاف المعرفة، المعلوماتية الحيوية والمعلوماتية الصحية والأنظمة الطبية الحيوية، هندسة البرمجيات، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.كما يتضمن مؤتمر هذا العام ثلاث ورش عمل يقدمها ستة متحدثين من الجانبين الأكاديمي و رجال الصناعة.

ألقى المحاضرة الرئيسية الافتتاحية للمؤتمر البروفيسور حسن عبد الله، المدير الأكاديمي لجامعة إيست لندن، حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العديد من المجالات وبخاصة ارتباطه بتغير المناخ، في حضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والتنمية المحلية سابقا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، و الدكتورة إيمان ثروت رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات، والبروفيسور حسن عبد الله المدير الأكاديمي لجامعة إيست لندن، و أ.د. رشا إسماعيل ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، و أ.د. هالة مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د. تامر مصطفى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من ضيوف المؤتمر من مصر وعدد من الدول الأجنبية، وممثلي العديد من الشركات العالمية العاملة في المجال و الأساتذة والباحثين والطلاب .