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رئيس الطائفة الإنجيلية: نقدم الخدمات لجميع المصريين بمبادئ وقيم وطنية

كتب:

مريم شريف
12:46 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس الطائفة الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وفدًا رفيع المستوى من قيادات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز العلاقات والتعاون، وتبادل الخبرات. 

 

لقاء رئيس الإنجيلية بالوفد

ورحب رئيس الإنجيلية بالوفد، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية والتعاون المستمر، قائلا: «جميع كنائسنا وهيئاتنا تقدم الخدمات لجميع المصريين بمبادئ وقيم وطنية».

وخلال زيارته لشعب كنيسة عكاكة بمحافظة المنيا، قال: «نحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر، ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا».

وخلال اليومين الماضيين أجرى الوفد جولة في القاهرة والمنيا، وزيارة عدد من الكنائس والمؤسسات الإنجيلية، بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي.

وتضمنت جولة الوفد في القاهرة مركز خدمات المسنين، لخدمة الرابطة العامة للسيدات، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، بجانب زيارة مدارس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، كلية رمسيس، وكلية رمسيس الجديدة.

وعبر أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم الكبيرة بزيارة مصر، مؤكدين خلال الجولة أن الكنائس والهيئات الإنجيلية في مصر تقدم خدمات مخلصة للمصريين وأهمها التعليم والتنمية والحوار، وحياة المصريين عامرة بالسلام والعيش المشترك، وصعيد مصر زاخر بالحياة.

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