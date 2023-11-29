رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران

استقبل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفد المرافق له، اليوم، بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

رئيس الطائفة الإنجيلية: التحلي بالمسؤولية أساس لبناء مجتمع قوي ومترابط

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمرشح الرئاسي، معربًا عن تقديره الكبير للزيارة، وأشار خلال حواره مع فريد زهران، إلى أهمية تشجيع المصريين على المشاركة الفعالة الإيجابية والتحلي بالمسؤولية، كأساس لبناء مجتمع قوي ومترابط، وقال: «مشاركة المواطن الإيجابية جزء من قضايا الوطن الهامة، وطرف فاعل ومؤثر في تقرير مصير البلاد».

ومن جانبه، عبر «زهران» عن سعادته بزيارة الدكتور القس أندريه زكي والحوار مع قيادات الطائفة الإنجيلية، وأشاد بتاريخ الطائفة الإنجيلية الوطني والمجتمعي مقدمًا عرضًا لأهم ملامح برنامجه الانتخابي، كما أكد أهمية مشاركة جميع المصريين من أجل بناء الوطن.