«التنسيقية» تعقد مناظرة حول «المحور الاقتصادي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الليلة في السابعة والنصف مساءً، مناظرة بشأن «المحور الاقتصادي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، عقب نهاية تصويت المصريين في الخارج، وقبل أيام قليلة من بدء التصويت في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن تناقش المناظرة، الرؤية الاقتصادية لكل مرشح، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

يدير الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المناظرة الدكتورة سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.