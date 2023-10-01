«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: مؤتمر «حكاية وطن» يعكس وضوح الرؤية لدى الحكومة

كشف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مؤتمر حكاية وطن ينم على وضوح في الرؤية لدى الحكومة.

إنجازات على أرض الواقع

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الحديث في مؤتمر حكاية وطن عن المشروعات التي تم إنجازها على أرض الواقع وليس وضع حجر أساس.

وأكد عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الموانئ المصرية يمكنها تخزين 26 مليون حاوية، ومن ثم هذا يجعل مصر مهيأة أن تكون مركزاً للتخزين العالمي.

ولفت إلى أن الاستثمار يبحث عن البنية الأساسية الحقيقية، موضحا أن التنافسية العالمية تستند إلى البنية التحتية، ولن يذهب مستثمر إلى دولة دون موانئ وطرق ومرافق.

وأردف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الطرق المصرية كانت تستوعب 8 ملايين سيارة في 2014، وحاليا بعد التوسع في شبكة الطرق باتت تستوعب 11.5 مليون سيارة.

تحسين جودة حياة المواطنين

واستكمل حديثه موضحا أن كل دولة تسعى لتحسين جودة حياة مواطنيها، إضافة إلى كونها جاذبة للاستثمار وهذا يتطلب مشروعات بنية تحتية وتوفير الطاقة والمرافق.

واختتم عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الإنفاق على تطوير العشوائيات في مصر خلال الفترة التي تراوحت من 2014 وحتى 2022 بلغ 33 مليار جنيه.