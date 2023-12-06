رئيس الطائفة الإنجيلية: مشاركتنا الإيجابية في الانتخابات تصنع مستقبلنا

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن الكنيسة لا تتدخل في السياسية ولكنها تهتم بالشأن العام.

رئيس الطائفة الإنجيلية: من المهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال جولة له في صعيد مصر: «مهم نشارك في الانتخابات الرئاسية، إحنا صوتنا مهم وعايزين نشارك به، نحن لا نوجه بانتخاب أحد، ولكننا نشجع شعبنا على المشاركة، الكنيسة لا تتدخل في السياسة ولكنها تهتم بالمشاركة في الشأن العام، ونحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر، ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا».

لقاء رئيس الطائفة الإنجيلية مع وفد الكنيسة الإنجيلية بأمريكا

جاء ذلك من إحدى كنائس المنيا، خلال جولة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لصعيد مصر، مع وفد رفيع المستوى من قيادات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب رئيس الإنجيلية بالوفد معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية والتعاون المستمر، وقال: «جميع كنائسنا وهيئاتنا تقدم الخدمات لجميع المصريين بمبادئ وقيم وطنية»، وخلال زيارته لشعب كنيسة عكاكة بمحافظة المنيا، قال: «نحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا».