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حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: غرفة العمليات ستبدأ عملها السبت المقبل

كتب:

محمد أباظة
12:51 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
باسم كامل

باسم كامل

أعلن باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن غرفة العمليات ستبدأ عملها لمتابعة التصويت في الداخل من السبت المقبل، على أن تنعقد يوميا خلال التصويت.

وأضاف مدير الحملة أن العمل يقسم على فترتين صباحي ومسائي، وطالب الجميع بتكثيف النشرعلى منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل مع المعارف والأصدقاء ودعوتهم للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح فريد زهران.

وقالت منى شماخ، المنسق الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنّ القنوات والمواقع والصحف المصرية أظهرت اهتماما كبيرا بمرشحي الرئاسة وحملاتهم، وكانت على تواصل دائم مع الجميع طوال فترة الدعاية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.