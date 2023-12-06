حملة فريد زهران: وسائل الإعلام منحت مرشحي الرئاسة فرصا متساوية لعرض برامجهم

قالت منى شماخ، المنسق الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنّ القنوات والمواقع والصحف المصرية أظهرت اهتماما كبيرا بمرشحي الرئاسة وحملاتهم، وكانت على تواصل دائم مع الجميع طوال فترة الدعاية.

وأضافت شماخ، أنّ وسائل الإعلام المختلفة حرصت على متابعة تحركات المرشحين وعرض برامجهم وأفكارهم، ما ساهم بشكل كبير في رفع درجة اهتمام المواطنين بالانتخابات.

وأضافت: «أتمنى أن يستمر الاهتمام بمتابعة أخبار الأحزاب وتخصيص ساعات متساوية لكل حزب لعرض أفكاره وبرنامجه وأنشطته، والمساواة بين الأحزاب في عرض أخبارهم بنشرات الأخبار الرئيسية على قنوات التليفزيون المصري، فالعمل على رفع وعي واهتمام المواطن وحثه على المشاركة الايجابية يجب ألا يقتصر على فترات الانتخابات فقط».