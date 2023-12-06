حصول 13 منشأة صحية في الأقصر على درجة الاعتماد من مؤسسة «إسكوا» العالمية

حصلت 13 منشأة تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من «الإسكوا» العالمية، ليصبح عدد المنشآت الصحية المعترف بها 44 منشأة حتى الآن.

ويني هذا الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، أن المؤسسة مطابقة لأعلى المعايير العالمية لسلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية.

اجتياز شروط ومعايير الاعتماد

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز شروط ومعايير الاعتماد من «GAHAR» هي مركز طب أسرة الكرنك، ومركز طب أسرة إسنا، ووحدة طب أسرة الشيخ موسى، ووحدة طب أسرة «توماس 2»، ووحدة طب أسرة نجع البركة، ووحدة طب أسرة العديسات قبلي، ومركز طب أسرة «أرمنت الوابورات، ومركز طب أسرة الشهيد محمود ناصر، ووحدة طب أسرة البعيرات، ووحدة طب أسرة المريس، ووحدة طب أسرة منشية النوبة، ووحدة طب أسرة «أبو طربوش»، ووحدة طب أسرة «الخطباء».

تقديم 2 مليون و200 ألف خدمة طبية

وأضافت: الهيئة، أن هذه المنشآت تخدم حوالي 340280 نسمة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، حيث قدمت ما يقرب من 2 مليون و200 ألف خدمة طبية حتى الآن.