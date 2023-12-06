«تضامن الأقصر»: تسليم 300 مركب صيد في الأقصر ضمن «بر أمان»

كشف محمد حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الأقصر، عن تفاصيل تسليم 300 مركب صيد في الأقصر أمس ضمن مبادرة «بر أمان» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بشكل آمن.

وقال حسين في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «التسليم تمّ أمس بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي في محافظات قنا وأسوان والوادي الجديد والأقصر، والاختيار يتم عن طريق الدفع بباحثي الوزارة الذين يتابعون الصيادين ويطلعون على رخصهم والطريقة التي يعملون بها، ويتم عمل دراسة حالة وافية للمواطن ومدى استحقاقه للحصول على مركب الصيد».

وأضاف أنّ مؤسسة صناع الخير توفر المراكب، حيث تدفع بباحثين لانتقاء الصيادين المستحقين، لافتا إلى أنّه جار استهداف 40 ألف مركب في النيل والبحيرات لصغار المزارعين في الوادي الجديد ومحافظات أخرى.

وتابع أنّ المبادرة تأتي ضمن التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، الذي يضم الجمعيات الكبيرة في مصر مع جمعيات قاعدية في معظم المحافظات، إضافة إلى مشاركة قوية من القطاع الخاص الذي يقدم الدعم والعون والمراكب للصيادين، كما يتم التأمين عليهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر.