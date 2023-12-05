عودة ضخ مياه محطة الأقصر بعد زوال آثار البقعة الزيتية بنهر النيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عودة ضخ المياه بمحطة مياه الأقصر بعد إيقافها وانقطاع المياه عند مدينة الأقصر لوجود بقعة زيتية بنهر النيل وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

تدبير احتياجات من المياه

وكانت شركة مياه الأقصر، أهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، وفي حالة الطوارئ يتم التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام:

125 من أي شبكة أو هاتف

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

اصطفاف 281 معدة وسيارة

في سياق منفصل، شاركت شركة مياه الأقصر، في اصطفاف لـ281 معدة وسيارة من ضمن حملة المحافظة طبقا لمساحة أرض، الاصطفاف استعدادًا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات، إذ تم التوجيه بالمرور على جميع معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة، وذلك من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.