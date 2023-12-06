عضو بـ«التنسيقية» تحث الشباب على المشاركة الانتخابية: دعم «المتحدة» للمرشحين غير مسبوق

قالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشباب المصري متكاتف مع دولته المصرية في ظل الظروف الراهنة، ولا بد أن يعرف الشباب البرامج الانتخابية للمرشحين الرئاسيين وهو حق أصيل لهم، والمعلنة بالفعل عبر منصات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مشاركة الشباب في الانتخابات

وأوضحت خلال كلمتها في مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب بجامعة عين شمس، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة وممارسة الشباب حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مع أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح.

ودعت الشباب للمشاركة أيا كان اختياراتهمن من أجل الحفاظ على كل مكتسباتهم في ملف التمكين واستكمال إنجازات الدولة، لافتة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب هي تكتل شبابي وطني يضم شبابًا من مختلف التوجهات السياسية، ويمارسون السياسية بمفهوم جديد ومختلف يُجمِّع ولا يُفرِّق.

وأضافت أن التنسيقية عقدت لقاءات نقاشية مع الكثير من ممثلي المرشحين، مشيرة إلى أن الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية قدمت 100 دقيقه إعلانية مجانية للمرشحين وهو أمر لم يحدث في العالم في اي انتخابات رئاسية.

وأكدت أن الناخب لا بد أن يختار من يقتنع به في الانتخابات، ويكتسب خبرة يحكيها لابنائه في المستقبل، وهو يدرك أن صوته أحدث الفارق، لافتا إلى أن مشاركة المصريين وخاصة الشباب في الانتخابات ترسل رسالة للعالم بأن هنا في مصر شعب يعرف قيمة الديمقراطية، ويشارك برأيه ويتمسك بالتعبير عن إرادته السياسية بمنتهى الحرية.