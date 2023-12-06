«غرفة الإسكندرية» تبحث دعم التعاون مع الملحق التجاري بسفارة التشيك

استقبلت الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، الملحق التجاري بسفارة التشيك توماس روسيك، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والتشيكي.

وبحسب بيان الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم، تم مناقشة آليات التعاون بين الدولتين، وزيادة التبادل التجاري.

زيادة التبادل التجاري في 4 مجالات

وأوضح البيان، أن رغبة الجانبين في زيادة التبادل التجاري جاء في عدد من القطاعات أبرزها 4 مجالات مهمة، وهي مجالات الطاقة والكهرباء، والنقل، والأغذية خاصة الخضروات والفاكهة، إضافة إلى إمكانية التعاون مجالات المياه والسياحة.

عقد لقاءات مشتركة بين الشركات المصرية والتشيكية

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين الشركات المصرية والتشيكية في عدد من القطاعات، للاتفاق حول اتفاقيات تجارية واقتصادية مستقبلية.

جاء ذلك بحضور عضوي مجلس الإدارة محمود مرعي وأحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

يأتي ذلك ضمن عدد من اللقاءات التي تعقدها الغرفة التجارية بالإسكندرية مع عدد من الملحق التجاري بالسفارات، لزيادة التبادل التجاري مع الدول الاجنبية ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.