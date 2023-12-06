المستشار أحمد بنداري: 15 ألف قاض يشرفون على انتخابات الرئاسة بالداخل

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى الاستعانة بـ15 ألف قاضي من أصل 26 ألفا، للإشراف على انتخابات الرئاسة بالداخل، وهناك 9367 مقرا انتخابيا.

نقل القضاة المشرفين على الانتخابات غدا

وأوضح أنه سيجرى غدا نقل القضاة المشرفين للجان، وتوجيه الدعوات إلى السفارات لمتابعة العملية الانتخاببة، منوها بأنه جرى الموافقة على طلبات 24 سفارة و67 دبلوماسيا متابعا للعملية الانتخابية، و68 منظمة محلية و22340 متابعا محليا و220 متابعا دوليا و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات بعدد 4218 متابعا إعلاميا و72 وسيلة محلية و428 متابعا للتغطية الإعلامية.