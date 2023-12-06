وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة

دعا القمص إبرام إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، جميع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والادلاء بأصواتهم.

وقال وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية، في مقطع مصور بثته بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية للمواطنين اليوم، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية له دور وطني في كل وقت، لذا فإنه في كل مناسبة أو استحقاق انتخابي تدعو أبنائها للمشاركة.

وكيل البابا تواضروس: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر وطني

واضاف أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر وطني بالدرجة الأولى، مشجعا كل شاب وفتاة وشيخ وامرأة التوجه إلى أماكن الاقتراع والسفارات والقنصليات والتعبير عن الرأي بالمشاركة الإيجابية في اختيار رئيس بلدنا مصر.

وأشار إلى أن الكنيسة تصلي إلى الله من أجل السلام والخير لوطننا العزيز مصر، وأن يعم الخير والتعمير والمحبة على وطنا الغالي.

دعوة البابا تواضروس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

يأتي ذلك تزامنا مع تشجيع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كافة المواطنين المصريين على المشاركة في الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر، موجها الرسالة: «شجعوا بعضكم بعضًا، هذا ليس وقتًا للكسل، لكي يكون ضميرك مستريحًا أنك مارست حقك الدستوري كمواطن في هذا الاستحقاق الذي لا يتكرر إلا كل بضعة سنوات».