الحكومة: إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت مظلة الحماية الطبيعية قريبا

قال مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد إعلان كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية، تحت مظلة الحماية الطبيعية؛ وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة، وتدقيق الإحداثيات خلال 6 أشهر، وذلك تمهيدا لإعلان هذه الخطوة في أثناء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28.

وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية

وأقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، أن وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولي والوطني، إذ أنه يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

وتدعم الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر بصفة عامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها حياة المصريين خاصة العاملين في قطاع السياحة.