الحكومة تكشف معايير التسكين في المقرات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّه يوجد عدّة معايير يتم تطبيقها عند تسكين الجهات في المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها وانتقلت إلى العاصمة الإدارية.

وأضافت السعيد، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ خطة العمل تضمنت إعداد وحصر المقرات التي تم إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتصنيف المقرات التي يمكن استغلالها من خلال شراكات استثمارية، ومقرات أخرى يمكن إتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة، والتي تقدمت بطلبات للتسكين في المقرات التي تم إخلاؤها.

معايير تسكين الجهات في المقرات الحكومية بعد إخلائها

وأوضحت وزيرة التخطيط، المعايير المقرر تطبيقها عند تسكين الجهات في المقرات الحكومية بعد إخلائها، كما يلي.

- تعظيم الاستفادة من المقرات في منطقة الوزارات بوسط البلد، من خلال الدخول بها في شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في هذا الصدد.

- إعطاء الأولوية للجهات المؤجِّرة لمقرات، خاصة ذات القيم الايجارية المرتفعة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

- تجميع الجهات ذات طبيعة العمل المتشابهة في نفس المكان إن أمكن.

- مراعاة عدد الموظفين المطلوب تسكينهم من الجهات الجديدة أو إدارات خدمة المواطنين مقارنة بالسعة الاستيعابية للمباني.

ولفتت السعيد إلى ما تم من إجراءات في إطار المرحلة الأولى من تسكين المباني والمقرات التي تم إخلاؤها لعدد من الجهات غير المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.