ترفضها الحكومة.. تصالحك على مخالفات البناء لن يشمل هذه الحالات

أكّدت النائبة رحاب الغول عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمنتظر التصدّيق عليه من قبل رئيس الجمهورية، حدد الحالات المرفوض التصالح فيها بموجب القانون ومن بينها التعدي على الجراجات بالمباني المأهولة وغير المأهولة بالسكان في المدن.

القضاء على أزمة أماكن انتظار السيارات

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إنَّ المشرّع رفض تحقيق عملية التصالح في أماكن انتظار السيارات بسبب التكدس والزحام المروري الذي تشهده المدن، الأمر الذى يلزم منع التعدي على الأماكن المخصصة لجراجات للسيارات.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء رفض التصالح في عدد من الحالات الأخرى، ومن بينها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

شروط قبول التصالح في المباني المعمارية

وشددت على وجود عدد من الإجراءات يجب الانتباه لها لتحقيق التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وإلا رُفض طلب التصالح، وأبرزها وقوع المخالفة قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ويجب ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ويجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.