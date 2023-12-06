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حملة فريد زهران تدعو مؤيديه للتطوع في مراقبة الانتخابات من داخل اللجان

كتب:

محمد أباظة
04:13 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
محمد خليل عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران

محمد خليل عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران

قال محمد خليل عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحملة تدعو مؤيديها ومناصريها للتطوع مع الحملة في مراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، داخل اللجان، وحشد مؤيدي «زهران».

أضاف «خليل» لـ«الوطن»، أن الحملة على تواصل مع المحافظات، ولديها مندوبون في جميع المحافظات، متمنيا مشاركة الجميع، ووضع أصواتهم داخل الصندوق، وهو ما سيحدث الفارق والتغيير الحقيقي.

حملة فريد زهران في ندوة «الوطن»

وكانت استضافت «الوطن» أعضاء حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، لعرض البرنامج الانتخابي، وطرح قيادات حملة «زهران»، وهم النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم الحملة، والنائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب العدل، والدكتور محمد سالم، المستشار السياسى للحملة، والدكتور أحمد السيد، منسق مساعد للبرنامج الانتخابي، أبرز المحاور التي ارتكز عليها البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.