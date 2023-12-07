ممثلة «بإيدك توقفي العنف»: الفيديو رسالة للسيدات لمواجهة العنف

تحدثت آلاء مؤمن، ممثلة شابة، عن فيديو جديد بعنوان «بإيدك توقفي العنف» لحملة «أنتي الأهم» لمواجهة العنف ضد المرأة، قائلة إن من حق كل فتاة أو سيدة حياة كريمة ليس بها عنف جسدي أو نفسي، متابعة: «نحن كسيدات لنا دور في المجتمع وهذا ما نحاول إبرازه دائما، وحاولت إيصال رسالة من الفيديو هي «متخافوش».

ضرورة مجابهة العنف ضد المرأة

وأضاف «مؤمن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلامية سالي شاهين، عبر فضائية «DMC»، أن حملة «أنتي الأهم» تتحدث مع السيدات طوال العام وليس فقط خلال الـ16 يومًا عن ضرورة مجابهة العنف الذي تتعرض له، فيجب على السيدات أن تكون قويات لمواجهة الصعاب وتجاوزها.

العنف ضد المرأة متواجد في كل مكان

وتابعت بأنّ العنف ضد المرأة يوجد في محافظات مصر، ولكن الحملة تعمل على تحجيمه من خلال التوعية والتأثير على أكبر عدد من الفتيات التي تتعرض للعنف، مضيفة أن من حق كل السيدات والفتيات العيش بأمان دون خوف أو عنف، مؤكدة استمرارها في عمل مثل هذه الفيديوهات التي تعمل على مجابهة العنف ضد المرأة.