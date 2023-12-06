«القومي المرأة»: المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني

قالت إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، إن الإدارة المركزية تستعد بكل قوة لانطلاق الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر إجراؤه خلال أيام.

وأضافت «محمود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر قناة «dmc» الذي تقدمه الإعلاميتين، سالي شاهين، ونهى عبدالعزيز، أن الإدارة أطلقت حملة توعية للناخبات المصريات في القرى والنجوع، وذلك من خلال إذاعة إعلانات تحثهن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية على المحطات الإذاعية الأكثر استماعًا، بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو توعوية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وأوضحت أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت، ولا بد أن يتجه إلى لجنته الانتخابية، ويختار مرشحه المناسب.

المرأة المصرية دائما تثبت حسها الوطني

وتابعت أن المرأة المصرية دائما تثبت حسها الوطني، وإخلاصها في حبها لبلدها، وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة آخرى في الانتخابات الرئاسية.