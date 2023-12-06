استمرار فعاليات حملة «16 يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملة «16 يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تنفذها إدارة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، تحت شعار «احميها ولا تؤذيها».

يأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .

فعاليات وأنشطة إعلامية وميدانية

جاء ذلك خلال استعراض محافظ محافظ بني سويف التقرير الذي أعدته الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والمتضمن استمرار فاعليات الحملة بمراكز ومدن المحافظة من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والميدانية واللقاءات الجماهيرية والفعاليات الرياضية والثقافية وقوافل سكانية، لنشر الوعي عن أهمية دور المرأة وكونها أهم عنصر وركيزة في المجتمع ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال العنف عليها أو التمييز ضدها.

ندوات عن انواع العنف ضد المرأة

وتضمنت الحملة ندوات شملت عدد من الموضوعات منها أنواع العنف والاليات القانونية للتصدي للعنف، ودور الإسلام في تكريم المرأة، وحقوق المرأة من المنظور الديني وحقها في المشاركة الانتخابية وأشكال وصور العنف منها الزواج المبكر وزيادة الإنجاب.

جاء ذلك بمشاركة العديد من الجهات الشباب والرياضة ووحدة لم الشمل والوعظ الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، ووحدات ولجان السكان ومنسقى اللجان بالمراكز والقطاعات ووحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم ومديرية الأمن ووحدة مناهضة العنف والمرأة الآمنة بجامعة بني سويف وجامعة النهضة والإدارة الصحية بالمركزين، وغيرها.