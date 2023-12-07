أفضل دعاء للتخلص من الأرق.. ردده قبل النوم

يتعرض الكثير من الناس لحالة من الأرق نتيجة الضغوط والظروف المعيشية التي تواجه الفرد خلال رحلته اليومية، الأمر الذي يؤدي بهم لعدم القدرة على النوم، ما يدفع البعض للتساؤل عن أفضل دعاء لإزالة الأرق.

دعاء الأرق

وتقدم «الوطن»، خلال التقرير، أفضل دعاء للتخلص من الأرق وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت الدار إن الأرق هو السهر وامتناع النوم ليلًا، وقد ورد في السنة النبوية ما يعين على زواله؛ فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، إن خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ شكى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الأَرَقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلا إِلَهَ إِلا أَنْتَ» أخرجه الترمذي في سننه.