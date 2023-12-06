منظمة المرأة العربية: استشهاد 3 سيدات و5 أطفال في غزة كل ساعة

أصدرت منظمة المرأة العربية بياناً اليوم الأربعاء، كشفت فيه عن بعض الإحصائيات التي تتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصةً النساء والأطفال، حيث أشارت إلى أن البيانات تظهر استشهاد 3 سيدات و5 أطفال، على الأقل، في كل ساعة.

معدلات قتل الأطفال والنساء

وأشارت منظمة المرأة العربية، في بيانها، إلى أن قطاع غزة تعرض لنحو 1473 مجزرة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العدوان يوم 7 أكتوبر الماضي، حتى 4 ديسمبر الجاري، بمعدل 25 مجزرة في اليوم.

وأضاف البيان أن عدد الشهداء الفلسطينيين، حتى اليوم التاسع والخمسين من العدوان، وصل إلى 15523 شهيداً، منهم أكثر من 4300 شهيدة من النساء، أي ما يعادل 3 شهيدات يسقطن كل ساعة، وأكثر من 6600 طفل، أي ما يعادل 5 أطفال شهداء يسقطون كل ساعة، بإجمالي 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء.

ارتفاع عدد النازحين لرقم قياسي

وذكرت المنظمة أنه تم تسجيل نزوح نحو مليون و650 ألف شخص في قطاع غزة، منهم 838 ألف سيدة وفتاة، وفقدت 213 أسرة فلسطينية 10 أو أكثر من أفرادها، كما فقدت 189 أسرة فلسطينية ما بين 6 إلى 9 من أفرادها، وفقدت 549 أسرة ما بين 2 إلى 5 من أفرادها.

75% من الجرحى أطفال ونساء

وأظهر بيان منظمة المرأة العربية أنه يوجد حالياً نحو 41316 جريحاً في قطاع غزة، في الوقت الذي أوضحت التقارير الواردة أن 75% منهم من النساء والأطفال، كما يوجد في الضفة الغربية 516 جريحاً من الأطفال، من أصل 3270 جريحاً منذ بدء العدوان، وغالبية الجرحى يعانون من إصابات جسدية خطيرة، قد تحتاج إلى جراحات متكررة، في الوقت الذي قد تؤدي بعض الإصابات إلى الإعاقة والعجز الدائم.

انهيار كبير في البنية التحتية

وأشار التقرير إلى حدوث ضرر كبير في البنية التحتية في قطاع غزة، في ظل القصف الإسرائيلي الذي يدخل يومه الـ61، وقد تم تدمير حوالي 25 ألف مبنى، حيث يوجد حوالي 50 ألف وحدة سكنية مدمرة كلياً، و250 ألف وحدة سكنية متضررة، كما تم تدمير 88 مسجداً و3 كنائس، وشمل التدمير 67 مدرسة بشكل كلي، و200 مدرسة بشكل جزئي، وبناء على ذلك فقد حُرم 608 آلاف طالب وطالبة من حقهم بالتعليم المدرسي، في الوقت الذي خرج 26 مستشفى و55 مركز رعاية صحي أولي عن الخدمة.