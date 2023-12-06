اعرف قيمة تعويض العملاء بعد انقطاع الإنترنت الأرضي

انتظمت خدمة الإنترنت الأرضي بالكامل في كل المحافظات، وذلك وفق بيان صادر عن الشركة المصرية للاتصالات، قدمت من خلاله الاعتذار وتعهدت بتقديم تعويض كبير تصل قيمته إلى 10 جيجابايت إضافية تعويضا عن الضرر الذي لحق بالعملاء بسبب العطل الطارئ الذي ضرب الخدمة في الساعات الماضية.

معلومات عن قيمة التعويض بسبب انقطاع الإنترنت

تنشر «الوطن» معلومات عن قيمة التعويض الكبير الذي تقدمه الشركة المصرية للاتصالات بعد أن تعرضت خدمة الإنترنت الأرضي إلى عطل مفاجئ تسبب في حدوث حالة من الغضب لدى العملاء، لكن الشركة سارعت في الدفع بفرق الصيانة وأعادت الخدمة في غضون ساعات قليلة.

اعرف قيمة التعويض الكبير

- قيمة التعويض 10 جيجا بايت إضافية تعويضًا عن ضرر انقطاع الإنترنت.

- تضاف باقة التعويض الجديدة في موعد تجديد الباقة القديمة.

- يستفيد من التعويض من تعرض لضرر انقطاع الإنترنت.

- كما يستفيد أيضًا من لم يتعرض لضرر انقطاع الإنترنت، أي أن الشركة قررت إضافة 10 جيجا بايت لجميع المشتركين.

- يستفيد من باقة التعويض الجديدة 3 ملايين و300 ألف مشترك في خدمة الإنترنت الأرضي.

عطل فني مفاجئ

وأعادت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الإنترنت الأرضي بعد أن نجحت الفرق الخاصة بأعمال الصيانة في إعادة خدمة الإنترنت وتعهدت الشركة بتقديم تعويض عن الشركة بل حددت قيمته 10 جيجا بايت لكل المشتركين في خدمة الإنترنت الأرضي.