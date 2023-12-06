توضيح من «المصرية للاتصالات» بشأن تعويضات انقطاع الإنترنت.. هل وصلتك رسالة؟

حالة من الجدل، أُثيرت خلال الساعات الماضية، بعدما شهدت عدة مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية انقطاع خدمة الإنترنت ناتج عن عطل تقني في أحد الأجهزة الرئيسية بالشركة المصرية للاتصالات، بحسب بيان الشركة الرسمي، لتوضيح الأزمة، وسرعان ما أوضحت الشركة إنه تم العمل على إصلاح العطل بواسطة فريق العمل، وجرى استعادة الخدمة بشكل تدريجي علي مستوي جميع مناطق الجمهورية.

الحديث عن التعويضات، وكيفية التأكد من وصولها هو الشغل الشاغل للمتضررين، وهو ما أوضحته الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

توضيح من «المصرية للاتصالات» بشأن تعويضات انقطاع الإنترنت

ويتساءل العديد من الأشخاص، وخاصة أصحاب باقات الإنترنت المنزلي، عن تعويضات الشركة التي وعدت بها المستخدمين والمتضررين من انقطاع الخدمة أمس، وكيف يتأكد كلًا منهما من تعويضه بالفعل، وهو ما أوضحته الشركة المصرية للإتصالات من خلال ردها على العملاء، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وردت الصفحة الرسمية، قائلة: «بنعتذر عن انقطاع خدمة الإنترنت وسيتم إضافة 10 جيجا مجانية على الإنترنت الأرضي تعويضًا عن هذا العطل».

وعن الطريقة الوحيدة التي تؤكد وصول الجيجابايت لتعويض المستخدمين، أوضحت «المصرية للإتصالات» إنها ستكون عبارة عن رسالة: «هتوصل رسالة للمستخدمين بمجرد إضافتها»

تعويض المتضررين من انقطاع الإنترنت

بشرى سارة أطلقها المهندس محمد أبوطالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، خلال الساعات في تصريحات تلفزيونية لبرنامج كلمة أخيرة المذاع على فضائية ON، مؤكدًا أنه سيجرى تعويض المتضررين من انقطاع الإنترنت إما جيجابايتس أو أيام صلاحية أكثر أو دقائق مجانية: «هندرس طريقة التعويض، وسنعلنها على جميع باقات المشتركين».