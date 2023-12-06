كيف تعاملت المصرية للاتصالات مع مشكلة انقطاع الإنترنت؟

تصدرت مشكلة انقطاع الإنترنت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت خدمة الإنترنت الأرضي إلى عطل في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية أمس الثلاثاء، الأمر الذي آثار التساؤلات حول السبب وراء هذا العطل ومتى ستعود الخدمة مرة أخرى.

استخدام الأجهزة البديلة

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات في تصريحات سابقة، إنه مع اكتشاف العطل تم تحويل المسار على الأجهزة البديلة لضمان عودة الخدمة بشكل تدريجي، مؤكدًا أن حدوث مثل هذا العطل نادر جدًا.

وجود أجهزة بديلة أمر ذات أهمية كبيرة

وقال محمد سعيد، مهندس استشاري رئيس شعبة شركات البرمجيات بالجمعية المصرية للاتصالات والمعلومات، إن وجود أجهزة بديلة من الناحية التقنية، هو أمر ذات أهمية كبيرة، وتحديدًا في الأماكن التي لا يمكن أن يحدث بها أعطال مثل المستشفيات والمدارس أو الجامعات خاصة في وقت الامتحانات.

الجهاز البديل يتولى المسؤولية بشكل آلي ولحظي

وأشار سعيد، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه من المفترض أن يتولى الجهاز البديل المسؤولية بدلاً من الجهاز الأساسي بشكل آلي ولحظي، في حالة حدوث أي عطل وخروج الجهاز الأساسي من الخدمة.

عملية التحويل إلى الجهاز البديل تتم في عدد من الثواني

وأوضح رئيس شعبة شركات البرمجيات بالجمعية المصرية للاتصالات والمعلومات، أن عملية التحويل إلى الجهاز البديل تتم في عدد من الثواني، مشيرًا إلى أنه من المفترض يكون الجهاز البديل جاهزًا لتتم عملية التحويل بشكل آلي مجرد حدوث أي عطل.

أسباب عطل خدمة الإنترنت

وأرجعت الشركة المصرية للاتصالات، سبب انقطاع الإنترنت، إلى عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

استعادة خدمة الإنترنت

وقامت الشركة المصرية للاتصالات، بتكليف فريق العمل من الشركة بالتعامل مع مشكلة انقطاع الإنترنت وإصلاح العطل، حتى تعود الخدمة مرة أخرى.