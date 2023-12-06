رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

مقتل اللواء عدي شاني و15 مجندا بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك شمال غزة

كتب:

منى السعيد
07:21 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
اللواء المتقاعد عدي شاني

اللواء المتقاعد عدي شاني

أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت، مقتل اللواء متقاعد عدي شاني و15 مجندا إسرائيليا، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية، وذلك منذ نهاية الهدنة المؤقتة في القطاع، الجمعة الماضي، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأعلنت الصحيفة أن اللواء «الاحتياطي» عدي شاني، 39 عاما، قتل على يد الفصائل الفلسطينية، خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة، مضيفة أنه منذ استئناف القتال نهاية الأسبوع الماضي، قُتل 15 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلا من الكتيبة 424 التابعة للواء جفعاتي، أصيب بجروح خطيرة خلال معركة بشمال قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

القاهرة الإخبارية: مقتل ضابط إسرائيلي بكتيبة المدرعات في المعارك الدائرة بغزة

مقتل سوري وإصابة 2 من أسرته في قصف إسرائيلي بمحيط بلدة أرنون جنوب لبنان

مقتل ضابطين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك بقطاع غزة

مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في تفجير استهدف تمركز لهم وسط غزة

عاجل.. مقتل رقيبين بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

مقتل شخص وإصابة آخر بحادث طعن في باريس

جيش الاحتلال يؤكد مقتل قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة واحتجاز جثته منذ 7 أكتوبر
بقلم منى السعيد