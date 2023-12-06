مقتل اللواء عدي شاني و15 مجندا بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك شمال غزة

أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت، مقتل اللواء متقاعد عدي شاني و15 مجندا إسرائيليا، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية، وذلك منذ نهاية الهدنة المؤقتة في القطاع، الجمعة الماضي، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت الصحيفة أن اللواء «الاحتياطي» عدي شاني، 39 عاما، قتل على يد الفصائل الفلسطينية، خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة، مضيفة أنه منذ استئناف القتال نهاية الأسبوع الماضي، قُتل 15 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلا من الكتيبة 424 التابعة للواء جفعاتي، أصيب بجروح خطيرة خلال معركة بشمال قطاع غزة.