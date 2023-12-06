غدا.. الأسمرات تشهد فعاليات الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة

يشهد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، غدا الخميس، انطلاق فعاليات الملتقى السنوي التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، ضمن سلسلة الفعاليات التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعدة محافظات، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

مناهضة العنف ضد المرأة

تتضمن فعاليات اليوم الأول ندوة عن «دور التلوث البيئي في زيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق»، تحاضرها مها عبدالعزيز أخصائي توعية بيئية، مع ورشة فنية عن البيئة، يعقبها حديث الدكتور طارق أبو الوفا، عن دور مؤسسات المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد المرأة، مع تعريف العنف بأشكاله، وأنواعه، وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

العنف ودوره في الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية

كما تقدم هدى الأنشاصي أخصائي نفسي إكلينيكي، محاضرتين الأولى عن «كيفية تقديم الدعم للسيدات والفتيات الناجيات من العنف عبر شبكة الإنترنت»، والأخرى عن «العنف ودوره في الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية».

ويستكمل الملتقى فعالياته يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الحالي مع محاضرة عن «آليات التأهيل لسوق العمل» يقدمها الدكتور حازم الملاح، عضو المجلس الأعلى للثقافة، وسيقام على هامش الفعاليات معرض فنون تشكيلية وأشغال يدوية.

الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتور دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة القاهرة.