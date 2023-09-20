«الشباب المصري» يطلق جلسات تخاطب وتنمية سلوك مجانية لأطفال الأسمرات

أطلق مجلس الشباب المصري، الأسبوع الخامس على التوالي للجلسات المجانية لعدد من أطفال حي الأسمرات، وذلك تحت إشراف الدكتورة سمر العمدة مدير وحدة الصحة النفسية بالمكتب التنفيذي للمجلس بالمقطم والأسمرات والدكتوره ندى عماد سليمان مدير وحدة الدعم النفسي للنشء بالمكتب التنفيذي في المقطم والأسمرات.

المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

وتأتي الجلسات المجانية استمرارا لمشاركة المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمقطم والأسمرات بقيادة المستشار محمود السقا في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، واستكمالا للبرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية وخاصة الجانب العملي الخاص بالدعم النفسي لأطفال حي الأسمرات، شاملًا جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتنمية مهارات الأطفال.

يذكر أنه بحلول الأسبوع الخامس على التوالي، ظهر التطور الملحوظ في حالات الأطفال وتحسن أدائهم مما جعل الجلسات تأخذ مراحل متطورة وجديدة من العلاج لتتناسب مع هذا التطور الإيجابي.

قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة

ونظم مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في حي الكسارة برشيد شملت قافلة تخصصات طبية عديدة.