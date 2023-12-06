«حملة السيسي» تشارك في المؤتمر الجماهيري الختامي لحزب «مستقبل وطن»

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة رئيس الحملة المستشار محمود فوزي، وبحضور وسام صبري وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية، في المؤتمر الجماهيري الحاشد الختامي لحزب «مستقبل وطن» بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم.

ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر لحزب «مستقبل وطن» على المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، الذي يعكس القدرات التنظيمية الكبيرة للحزب.

أكد رئيس الحملة، أن الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجهت العديد من التحديات الكبيرة لكنها تغلبت عليها وحققت العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية الضخمة التي عملت على توفير العديد من فرص العمل، وتدشين العديد من المبادرات الصحية والمجتمعية وغيرها والتي كانت هدفها الأول هو توفير حياة كريمة للمصريين.

وفي السياق نفسه، قال وسام صبري، إن الشعب المصري مدرك تماماً التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، وأن هناك ثقة متبادلة بين الشعب المصري والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، للعمل على إنهاء تلك التحديات، موضحاً أن المرشح الرئاسي قد اهتم بالشباب وهو ما يعني اهتمامه بمستقبل الدولة المصرية.

وأكد قيادات حزب «مستقبل وطن»، دعمهم التام للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، موضحين أنهم كانوا من أوائل الأحزاب السياسية التي أيدته للترشح لفترة رئاسية أخرى، مشيرين إلى أنهم على أتم جاهزية لإبراز دعم الشعب المصري للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.