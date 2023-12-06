نواب مستقبل وطن بأسيوط يلتقون العمد والمشايخ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

التقى نواب حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، وفدا من المشايخ والعمد ورموز العائلات بمركز ساحل سليم بحضور المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ والدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور ناصر عثمان عضو اللجنة التشريعية بالنواب وعمرو جمال أمين حزب مستقبل وطن بساحل سليم لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ورحب أمين مركز ساحل سليم بالحضور من المشايخ والعمد وكبار العائلات والقيادات الشعبية لقرى ومركز ساحل سليم، وأثنى على دعمهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة، موكدا أن أبناء ساحل سليم داعمون لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة، إيمانا وثقةً في قيادتنا السياسية الحكيمة.

مسئولية تاريخية

وقال المهندس مجدي سليم: نحن أمام مسئولية تاريخية وعلينا جميعا أن نقوم بدورنا»، مطالبا مشايخ العائلات بضرورة حث الجميع على المشاركة نظرا لما يتمتعون به من ثقة، مقدما لهم وللنواب الشكر لحرصهم على الحضور.

وأكد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفظ أمن واستقرار مصر، والتصدي للإرهاب لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

بينما قال الدكتور ناصر عثمان، أن ملايين المصريين بالداخل قادرون على صناعة ملحمة وطنية في ضوء الانتخابات الرئاسية المقبلة وهم قادرون على فعل ذلك، باعتبار أن تلك الانتخابات هي الأهم في تاريخ مصر الحديث، ما يتطلب ضرورة تضافر الجهود، لنقول جميعا إننا خلف دولتنا في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها داخليا وخارجيا، وخلف قيادتنا السياسية التي وقفت أمام العالم في أحداث غزة الجارية للحفاظ على أمن مصر القومي.