«الأونروا»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة لم تحدث منذ الحربين العالميتين

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، إن ما يحدث في القطاع من جانب الاحتلال الإسرائيلي لم يحدث من أي مكان على الإطلاق منذ الحربين العالميتين الأولى والثانية وتدمير أكثر من 60% من قطاع غزة ويتم قصف المستشفيات والمنازل، والاحتلال يعمل على قصف هذا القطاع تماماً.

%3 من سكان قطاع غزة بين قتيل وجريح ومفقود

وتابع عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا في غزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC» علي قناة «DMC»، أنه اطلع على عدد قتلى أوكرانيا خلال الأزمة «الروسية الأوكرانية» في عام ونصف فقط فوجد أن 9 آلاف مدني قُتل و16 ألف مدني مُصاب، بينما قطاع غزة في شهرين تقريبا 3% من سكان قطاع غزة بين قتيل وجريح ومفقود.

نخشى من انتشار مرض الكوليرا

وتابع المتحدث باسم الأونروا في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في قطاع غزة في كل المجالات «اتصالات، خطوط الصرف الصحي، حتى البنية الإنسانية»، موضحا أن الأمراض المعوية زادت بنسبة 4 أضعاف والأمراض الجلدية ارتفعت بنسبة 3 أضعاف، وانتشرت حالات للكبد الوبائي في فلسطين، ونخشى من انتشار مرض الكوليرا بسبب المياه الملوثة.