هشام زعزوع: عام حكم الإخوان كان صعبا في تاريخ العمل السياحي

كشف هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أسباب تقدمه باستقالته من منصبه في حكومة الإخوان، قائلا إنه استقال قبل 30 يونيو 2013.

وتحدث زعزوع، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، عن عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا إنه كان عاما صعبًا في تاريخ العمل السياحي في مصر.

وأشار وزير السياحة الأسبق، إلى أنه بعد الإعلان الدستوري المكمل اقترح تنظيم اجتماع بين وزراء من الجماعة الإرهابية وأعضاء جبهة الإنقاذ، والإخوان وعدوا بالنظر في الأمر وحله لكن لم يحدث شيء.

الإخوان والمواءمات السياسية

وأكد زعزوع أن اختيار الإخوان لشخصية من المتورطين في مذبحة الأقصر 1997 ليكون محافظا للأقصر، وهي أهم مدينة أثرية في العالم وقبلة السياحة والدراسات في مصر، كان وراءه مواءمات سياسية على حساب الوطن، وتقدمت باستقالتي على الفور.

وأضاف أن رئيس الوزراء وقتها هشام قنديل رفض الاستقالة، وأدركوا أن الموضوع لن يمر مرور الكرام، حتى تراجعوا عنه.

قرار فوقي

وأوضح أن القرار بتعيين هذه الشخصية كان قرارا فوقيا، واختير ضمن مجموعة صغيرة، وفي إطار التربيطات مع جماعات إسلامية أخرى، حتى الوزراء من الإخوان وقتها لم يكونوا على علم به.