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هشام زعزوع: فوز الإخوان في انتخابات 2014 قضى على مبدأ الدين لله والوطن للجميع

كتب:

شريف سليمان
11:24 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق

هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إنه قبل اختياره وزيرًا في حكومة هشام قنديل، كان مساعد أول وزير السياحة، مشيرًا إلى أنه عمل مع الوزير منير فخري عبد النور بعد 2011 لمدة عام ونصف العام، مؤكدًا أنّ فوز جماعة الإخوان الإرهابية في انتخابات عام 2014، قضى على مبدأ الدين لله والوطن للجميع.

منير فخري عبد النور رجل سياسي من الدرجة الأولى

وأضاف زعزوع خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزير منير فخري عبد النور، رجل سياسي من الدرجة الأولى، وأدار هذه الفترة بحنكة شديدة جدًا، وكان يمتلك قدرات لغوية كبيرة.

وتابع: «أنا دائمًا أذكره بكل خير واستمتعت بالفترة التي كان مسئولًا فيها عن القطاع»، مشيرًا إلى أن الوزير منير فخري، كان عضوًا في البرلمان، وعاصر جماعة الإخوان ومحمد مرسي في مجلس الشعب.

ينتمي إلى حزب الوفد

واستكمل: «هو ينتمي إلى حزب الوفد، وكان شعار الحزب الأساسي الدين لله والوطن للجميع، لكنه يبدو أنه كان يتحفظ على صعود الإخوان للحكم».

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