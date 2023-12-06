هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق ضيف محمد الباز في «الشاهد»

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع في برنامج «الشاهد»، اليوم الأربعاء، ليروي شهادته على التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، متحدثا عن التحديات التي واجهت الدولة والإنجازات في الملف السياحي.

يتحدث وزير السياحة الأسبق، عن كواليس اختياره في حكومة جماعة الإخوان الإرهابية، وأسباب قبوله العمل معها، وأسباب استقبال السياحة الإيرانية في مصر، ولماذا تقدم باستقالته من الحكومة قبل ثورة 30 يونيو 2013؟

حديث عن السياحة المصرية

يستطرد زعزوع في حديثه عن السياحة المصرية، ولماذا كانت في وضع سيئ خلال عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية؟ ولماذا قبل العمل في وزارة الدكتور حازم الببلاوي في الفترة الانتقالية بعد زوال حكم الجماعة الإرهابية؟

برنامج الشاهد

ويعتبر برنامج الشاهد الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.