«قانون ساكسونيا».. الاعتراف بإسرائيل شرط للحصول على الجنسية الألمانية

«قانون ساكسونيا».. جملة مضحة معروفة يرددها الأشخاص عند الحديث عن الاستثناءات القانونية المضحكة، ولكن الأيام عادت وأصبح القانون مرة أخرى في ولاية ساكسونيا الألمانية يستثني أي شخص لا يعترف بوجود إسرائيل من الحصول على الجنسية الألمانية.

الاعتراف بخط اليد

وحددت الولاية شرطا للحصول على جنسية ألمانيا الاتحادية بالاعتراف بوجود الكيان الإسرائيلي، وعدم التأكد من وجود مؤشرات على معاداة السامية على أن يوقع المتقدم على هذا الشرط بخط يده.

قرار وزارة الداخلية في البلاد

وأرسلت وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا للسلطات المحلية في الولاية نهاية نوفمبر الماضي بحسب تصريحات وزيرة الداخلية المحلية في الولاية بألمانيا، تامارا تسيشانج، الثلاثاء.

نص المرسوم

وينص المرسوم، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية على أنه يجب الاعتراف بوجود إسرائيل «كونه مصلحة وطنية لألمانيا، لأن الحصول على الجنسية الألمانية يتطلب الالتزام بحق إسرائيل في الوجود لذا يجب التأكد عند التجنس إذا كانت هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود مواقف معادية للسامية، وبناء على ذلك فإنه يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يؤكدوا كتابة قبل التجنيس أنهم يعترفون بحق إسرائيل في الوجود ويدينون أي مساع موجهة ضد وجود دولة إسرائيل».

رفض الحصول على الجنسية

وأشارت الدولة إلى أنه سيتم استبعاد من لا يلتزمون بهذه الشروط وسيعطى للبلديات بيان محدد للصياغة المقترحة، التي يجب على المتقدمين التوقيع عليها وفي حالة رفض المتقدم التوقيع فلن يتم تسليمه وثيقة التجنس، ويجب تدوين ذلك في ملف المتقدم، وبالتالي يعتبر طلب الحصول الجنسية مرفوضًا.