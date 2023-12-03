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أسقف الكنيسة القبطية بشمال ألمانيا: شاركنا في الانتخابات لأن مصر عزيزة علينا

كتب:

مريم جاد
07:21 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
أبناء الجالية المصرية في ألمانيا

أبناء الجالية المصرية في ألمانيا

أبرزت قناة «إكسترا نيوز»، توافد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وقال الأنبا داميان أسقف الكنيسة القبطية بشمال ألمانيا، إننا جئنا من جميع أنحاء ألمانيا من أجل الإدلاء بأصواتنا، مع شعورنا بفرح كبير رغم الطقس البارد والمشوار الطويل والطرق الصعبة؛ لأن مصر عزيزة علينا جميعا.

وأضاف أن مصر لها وضع خاص في التاريخ وجغرافيا العالم وفي قلوبنا، وذكرت 690 مرة في العهد القديم والعهد الجديد، وشعب مصر شهير بالكرم واستضاف العائلة المقدسة نحو 3 سنوات و11 شهرا.

المرشحون في الانتخابات الرئاسية

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

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بقلم مريم جاد