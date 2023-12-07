إلهام شاهين تشيد بإطلاق اسم عادل إمام على كوبري جديد: رمز وطني وفني كبير

أشادت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بإطلاق اسم الزعيم عادل إمام، على كوبري بتقاطع طريق صلاح سالم، أمام دار المركبات.

وكتبت إلهام شاهين قائلة: «مبروك علينا إطلاق اسم النجم الكبير والصديق الغالي عادل إمام على كوبري جديد لتخليد اسمه.. عادل إمام رمز وطني وفني كبير، تربع على عرش النجومية سنين طويلة فى كل مراحل عمره.. وأسعدنا بفنه في المسرح والسينما والتليفزيون.. تكريمه اليوم هو تكريم لكل أهل الفن، شكرا للدولة المصرية.. تحيا مصر».

إطلاق اسم الفنان عادل إمام على كوبري

يذكر أن المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة، وافق على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على عدد من مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة، وجرى إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك تقديرًا لما قدموه في سبيل الوطن.