إلهام شاهين تشارك في افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية بالكوفية الفلسطينية

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور لها من افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية، وظهرت خلال الصور، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية.

وعلقت إلهام شاهين قائلة: «افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية.. الدورة 24 شعار المهرجان.. بالمسرح نحيا وبالفن نقاوم».

ألهام شاهين ترفع علم مصر في أمريكا

وشاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، في نوفمبر الماضي مجموعة صور لها في المهرجان المصري للسينما والفنون في أمريكا، وهي ترفع علم مصر، وعلقت شاهين على الصور قائلة: «تحيا مصر أم الدنيا».

كما ارتدت في المهرجان نفسة الزي الفلسطيني علقت عليه عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «يملأني الحزن والألم على شهداء فلسطين.. ارتديت الزي الوطني الفلسطيني أثناء تكريمي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك في أمريكا.. لنعلن دعمنا بكل قوة للشعب الفلسطيني.. وندعو للسلام بشرط عودة الحقوق لأصحابها.. وأقول لدعاة الشر والحروب كفاكم تخريبا في الوطن العربي وضياع حياة الأبرياء».