جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد بقانون يمد خدمة مجنديه الاحتياط

تستعد وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي لتعديل قانون يسمح برفع سن الأشخاص المقرر إعفاؤهم من الاحتياط كجنود بوزارة الدفاع الإسرائيلية من أجل زيادة مدة البقاء في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تكبَّد مقتل 408 جنود حتى الآن على يد الفصائل الفلسطينية في أعقاب تنفيذ عملية طوفان الأقصى.

هدف القانون الذي يناقش حاليا

وأشارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إلى أن القانون هدفه منع إطلاق سراح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء والذين يشاركون الآن في القتال ضد الفصائل الفلسطينية الفترة المقبلة.

قرار مصيري ينتظره الجنود

وبحسب مذكرة تعديل القانون - التي سيتم الترويج لها كأمر مؤقت صالح لمدة عام، فإن من بين الذين يخدمون حاليا في الاحتياط هناك الآلاف الذين سيحصلون على إعفاء إذا لم تتم الموافقة على الاقتراح.

الخدمة العسكرية في إسرائيل

الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية لكل ذكر أو أنثى فوق 18 سنة، وتُستثنى من الخدمة الإلزامية بعض المجموعات من بينها العرب المسلمين والمسيحيين وطلاب اليشيفات (المدارس اليهودية الدينية)، ويخدم المجندون فترة 3 سنوات في جيش الاحتلال الإسرائيلي وسنتين للنساء في أمور إدارية ولكن تم السماح لهم منذ عام 2000 المشاركة في الوحدات القتالية إذا أبدت المجندة موافقتها على التجنيد لمدة 3 سنوات.

ويخدم الجنود الإسرائيليون مدّة شهر واحد من كل عام حتى يبلغ الرجل 43 من عمره، ويتم طلبه للخدمة في حال الحروب والطوارئ، وغالباً ما يخدم في نفس الوحدة العسكرية في كل مرة يؤدي خدمة الاحتياط، ووجدت تعديلات على نظام الخدمة الجديد الذي صدر في 13 مارس 2008 تسمح للجيش التنازل عن خدمة جندي احتياط زمنيا أو دائما، وتبدأ رتب الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي من ملازم وتنتهي باللواء، ولجأ جيش الاحتلال لتجنيد مرتزقة وصل عددهم إلى 6200 شخص في عام 2014 في الحرب الإسرائيلية على غزة.