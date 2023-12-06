أحرجها أحد المذيعين.. سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحات متناقضة

في الوقت الذي انتفض فيه العالم من أجل الحرب على قطاع غزة والتي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي وارتقى خلالها أكثر من 16 ألف شهيد، وتجاوزت أعداد المصابين الـ46 ألف فلسطيني، تأتي تصريحات سفيرة إسرائيل في بالمملكة المتحدة تسيبي هوتوف المتضاربة والمستفزة لتغضب العالم، فماذا قالت؟

تصريحات سفيرة إسرائيل في بريطانيا المتضاربة

آخر تصريحات السفيرة الإسرائيلية في المملكة المتحدة تسيبي هوتوفلي، كانت مع القناة الرابعة البريطانية، والتي كانت متناقضة تمامًا ومستفزة للفلسطينيين، وتداوله العديد من رواد مواقع السوشيال ميديا.

خلال اللقاء، سُئلت الدبلوماسية الإسرائيلية عما إذا كانت قد تعاطفت مع الشعب الفلسطيني، وكانت إجابتها «ليس لدي أي ذرة تعاطف مع الأشخاص الذين فقدوا أرضهم ويرفضون الاعتراف بالحق اليهودي في وطنهم».

@middleeasteye In an extended interview, Channel 4's Krishnan Guru-Murthy asks Israel’s Ambassador to the UK, Tzipi Hotovely, whether she has empathy for the Palestinian people. She stated that she has “zero empathy” for people who lost their land and refuse to recognise the Jewish right to their homeland. original sound - Middle East Eye

ثم أكملت إجابتها قائلة: «إنها تريد العيش في عالم تستطيع فيه الحياة مع الشعب الفلسطيني».

لاحظ المذيع التناقض في تصريحاتها، لذلك ردّ عليها: «كيف يمكنك العيش معهم إذا لم يكن لديك أي تعاطف معهم» وتهربت الدبلوماسية الإسرائيلية من الإجابة بشكل مباشر إلا أنَّ الغريب أنَّها كانت مصرة على أنَّها لا تتعاطف معهم.

لا توجد أزمة إنسانية في غزة

تلك التصريحات المستفزة للسفيرة الإسرائيلية في بريطانيا، فبعد أسبوع واحد من الحرب على غزة، ردّت على سؤال لصحيفة «سكاي نيوز» حول الأزمة الإنسانية في غزة، فكان ردها «لا توجد أزمة إنسانية في غزة».

وأضافت أنَّ إسرائيل مسؤولة عن سلامة المواطنين، والفصائل الفلسطينية مسؤولة عن سلامة الفلسطينيين، مؤكّدة أنَّ الوقت قد حان لأن تدفع «حماس» الثمن».

واستطرت السفيرة في تصريحاتها قائلة إنَّ الفصائل الفلسطينية أعدمت أطفالا أمام والديهم، وأطلقت النار على الأطفال الرضع وقطعت رؤوسهم وألحق الأذي بالحوامل، واغتصبت الشابات.

وعلى الرغم من أن الإعلام العبرى نفسه والبيت الأبيض أصدر بيانًا أكّد فيه عدم صحة واقعة قتل الأطفال أو الرضع أو حتى الاغتصاب، إلا أنَّ تسيبي هوتوفلي مستمرة في تصريحاتها ضد الفلسطينيين.