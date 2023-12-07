سيناتور أمريكي: عدد الأطفال القتلى في غزة يساوي 10 أضعاف أمثالهم بأوكرانيا

قال السيناتور الأمريكي فان هولن، إن غزة شهدت مقتل 10 أضعاف عدد الأطفال الذين قتلوا خلال نحو عامين من الحرب في أوكرانيا.

أمريكا تدفع الثمن

وأضاف هولن بحسب فضائية «فوكس نيوز» صباح اليوم الخميس، أنه يتم حاليا استخدام مدافع وقنابل أمريكية الصنع في غزة دفعت الولايات المتحدة الأمريكية شراءها.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

ويدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الخميس، يومه الـ 62، وسط تسجيل شهداء في الصف الفلسطيني تزيد عن 16 ألف شخص فيما سقط من الجانب الإسرائيلي نحو 1550 شخصا من بينهم قرابة 410 مجندين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.