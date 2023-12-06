إسرائيل تستقبل طائرة الدعم العسكري الأمريكي رقم 200

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية وصول طائرة الشحن رقم 200 محملة بمساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

משרד הביטחון מודיע כי המטוס ה-200 ברכבת האווירית של ציוד צבאי וחימושים לצה"ל, נחת בישראל.



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استمرار التنسيق العسكري بين إسرائيل وأمريكا

وذكر بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الطائرة تأتي ضمان إطار النشاط المشترك لبعثة المشتريات التابعة للوزارة ومديرية المشتريات بواسطة المسؤول عن النقل الدولي، وشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي والشعبة التكنولوجية واللوجستية.

إسرائيل حصلت على أكثر من 10 آلاف طن مساعدات عسكرية من أمريكا

وكشف البيان أن إسرائيل حصلت منذ 7 أكتوبر الماضي على أكثر من 10 آلاف طن من العتاد العسكري، بحرا وجوا، وشمل سيارات محصنة وقذائف ودروعا واقية ومعدات طبية وذخيرة وغيرها لدعم الجيش الإسرائيلي الذي ينفذ عدوانا على قطاع غزة.

جسر جوي أمريكي إسرائيلي

ونفذت الإدارة الأمريكية منذ أحداث 7 أكتوبر، جسرا جويا لتزويد إسرائيل بمعدات عسكرية وأسلحة، كما أرسلت قوات من بحريتها إلى المنطقة لمعاونة إسرائيل.