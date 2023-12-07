«شباب الإسكندرية» تعقد مؤتمرا لتوعية المرأة بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

كشفت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تنظيم مؤتمر حاشد، بمركز شباب الحرية بالإسكندرية بحضور 500 من السيدات، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار «انزل شارك.. صوتك فارق».

مؤتمر لتوعية السيدات بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة

وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ مشاركة المرأة في الاستحقاقات الدستورية وأهمها الانتخابات الرئاسية، أمر مهم، إذ عملت مديرية الشباب والرياضة من خلال أندية المرأة والفتاة بمراكز شباب الإسكندرية والأندية الشعبية، على رفع وعي السيدات والفتيات سياسيًا وتوعيتهن بأهمية المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهن في انتخابات الرئاسة 2024.

مشاركة المرأة في انتخابات الرئاسة

وأشارت «الشريف» إلى أنه حضر المؤتمر الذء أقامته مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الحرية، 500 سيدة وفتاة، أكدن نزولهن ودعوة أسرهن للمشاركة فى هذا العرس الانتخابي الديمقراطي، لتكون رسالة للعالم أنّ المرأة المصرية لها دور وكلمة ورأي في الحياة السياسية.